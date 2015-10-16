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النيابة تأمر بتشريح جثة طالبة ألقت نفسها بمياه النيل فى القناطر الخيرية

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النيابة تأمر بتشريح جثة طالبة ألقت نفسها بمياه النيل فى القناطر الخيرية النيابة تأمر بتشريح جثة طالبة ألقت نفسها بمياه النيل فى القناطر الخيرية
أمرت نيابة القناطر الخيرية بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة طالبة ألقت نفسها فى مياه نهر النيل لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية يفيد تلقيه بلاغا من "مظهر م ح" 53 سنة صاحب ورشة رخام بقيام ابنته "إيمان" 14 سنة طالبة بإلقاء نفسها بمياه نهر النيل بناحية القناطر، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى القناطر.

وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة، وأن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق، وبسؤال والدها لم يعلل سبباً لإقبال ابنته على الانتحار، وأضاف أنه لا يتهم أو يشتبه فى غرقها جنائيا.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 7212 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية مع أخذ عينة من الأمعاء لبيان عما إذا كانت تناولت ثمة عقاقير من عدمه، وعما إذا كانت المتوفاة بكر أم ثيب مع أخذ مسحة مهبلية لبيان عما إذا كانت تعرضت لاعتداء جنسى من عدمه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
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