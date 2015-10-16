فتاة تنتحل صفة محامية لاستخراج تصريح للعمل راقصة بملاهى ليلية بالجيزة

انتحلت فتاة قاصر صفة محامية للعمل راقصة بالملاهى الليلية، حيث اشترت البطاقة من إحدى السيدات بشرم الشيخ، واستخرجت بواسطتها تصريحا لممارسة المهنة، إلا أن المحامية اكتشفت الواقعة أثناء استخراجها صحيفة حالة جنائية فأبلغت رجال المباحث، وتم القبض عليها بمنطقة العجوزة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل الواقعة كشف عنها بلاغ تلقته مباحث الجيزة من "ص.ن" محامية أفادت فيه أنها استخرجت صحيفة حالة جنائية "فيش وتشبيه" وفوجئت بصدور حكم ضدها بالحبس سنة، وأكدت عدم صدور أى أحكام ضدها فى أى قضايا.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن المحامية فقدت بطاقتها الشخصية بشرم الشيخ وعثرت عليها فتاة واستخدمتها إحدى الفتيات لاستخراج تصريح لمزاولة مهنة الرقص بالملاهى الليلية، وبإخطار العميد عماد عكاشة مدير إدارة مباحث الآداب بالجيزة كلف رجال المباحث بضبط الراقصة.

وبإعداد كمين لها تمكن الرواد محمد دبوس ومحمد سعيد وأحمد أبو السعود من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت أنها أثناء تواجدها بشرم الشيخ عام 2012 كانت ما زالت قاصرا تبلغ من العمر 15 عاما، ولرغبتها فى العمل كراقصة بالملاهى الليلية حصلت على بطاقة محامية مقابل مبلغ مالى من إحدى السيدات وانتحلت صفتها واستخدمتها فى استخراج تصريح مزاولة المهنة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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