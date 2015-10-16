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جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 38 ألف قرص من "الترامادول"

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جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 38 ألف قرص من "الترامادول" جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 38 ألف قرص من "الترامادول"
أحبطت سلطات جمارك السلوم، برئاسة عبد القادر أحمد الشافعى، محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص "الترامادول"، والمحظور استيرادها، طبقًا لقانونى المخدرات والصيدلة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح لـ"اليوم السابع" اليوم، الجمعة، إن مأمور الحركة حسام عبد الكريم اشتبه فى سائق شاحنة قادمة من ليبيا، وبتفتيش الشاحنة تم العثور على 38 ألف قرص ترامادول مخبأة فى مشمع السيارة.

وأوضح المصدر أن الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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