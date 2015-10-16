موجز أخبار مصر للساعة6.. الجيش يبدأ إجراءات تأمين الانتخابات البرلمانية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، من بينها إعلان القوات المسلحة بدء غرفة العمليات استعداداتها القصوى لمتابعة تحرك عناصر القوات المسلحة التى يبلغ عددها أكثر من 185 ألف من الضباط و ضباط الصف والجنود للأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بشأن تنفيذ الاستحقاق الدستورى الثالث لخارطة المستقبل، وإجراء الانتخابات النيابية فى نطاق المحافظات التابعة بالتنسيق مع جهاز الشرطة المدنية لتأمين 18945 مقرا انتخابيا.

واهتمت الصحف ووسائل الإعلام العالمية بحصول مصر على عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولى، بعد انتخابها وأربع دول أخرى من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، ورجحت وسائل إعلام أمريكية أن يؤدى دخول مصر إلى مجلس الأمن إلى قلب التحالفات التقليدية.

وأحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى اليوم ثانى أكبر محاولة لتهريب الألماس خلال العام الحالى والتى قدرت بحوالى 7 ملايين جنيه، كما أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس أحد أصحاب دور النشر بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولته تصدير شحنة 200 كتاب ومخطوطات أثرية ترجع تاريخها لـ6 قرون إلى قطر عبر ميناء بدر البرى.

ورياضيا، وصل فريقا الأهلى والزمالك إلى مطار القاهرة، قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن لعبا مباراة السوبر المصر، والذى حقق بطولته النادى الأهلى بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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