الداخلية تبث فيديو حول استعداداتها النهائية لتأمين الانتخابات البرلمانية

بثت وزارة الداخلية فيديو حول استعداداتها النهائية لتأمين ماراثون الانتخابات البرلمانية، حيث تشارك كافة القطاعات الأمنية بالوزارة فى عملية التـأمين، سواء العمليات الخاصة أو قوات العمليات الخاصة ووحدات التدخل والانتشار السريع.

ومن جانبه، شدد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية- خلال اجتماعه الأخير بمساعديه- على أن سياسة الوزارة هى تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام التام والكامل بالحيدة، فضلًا عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، مؤكدًا أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى.

وأشار إلى أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجى للمراكز والمقار الانتخابية وعدم التدخل فى مسار العملية الانتخابية أو التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة.

كما وجه بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، للمرور على المقار الانتخابية من الخارج لرصد أى شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان.

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