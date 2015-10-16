روسيا: اتفقنا مع أمريكا على المسائل الخاصة بسلامة الطلعات فوق سوريا (تحديث)

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اتفقنا مع أمريكا على كل المسائل الفنية الخاصة بسلامة الطلعات فوق سورياوقالت وكالة انترفاكس للأنباء نقلا عن الكولونيل جنرال اندرى كارتابولوف "تم الاتفاق على جميع المسائل الفنية والمحامون الروس والأمريكيون يدرسون الآن نص الوثيقة.

وأضاف "نأمل توقيع الوثيقة فى المستقبل القريب جدا" مضيفا أن موسكو كانت تريد أن يكون هناك تعاون أوسع مع الولايات المتحدة والدول الأخرى حين جاءت إلى سوريا.

واذكى تدخل روسيا فى الحرب فى سوريا المخاوف بشأن وقوع حادث بين طائرات أمريكية وروسية. وتحدثت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاحون) عن حالات اقتربت فيها الطائرات الروسية لمسافة بعض الكيلومترات من طائرات بلا طيار أمريكية.

وفى وقت سابق من الأسبوع قال مسؤول أمريكى طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن الجيشين الأمريكى والروسى يضعان اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم تحدد الإجراءات الأساسية للسلامة الجوية فى سماء سوريا.

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