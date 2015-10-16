مقتل القيادى الحوثى همدان الهمدانى على يد المقاومة فى اليمن

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل منذ قليل، بمقتل القيادى الحوثى همدان الهمدانى على يد المقاومة الشعبية فى الجمحلية بمدينة تعز فى اليمن.

وكانت قد أكدت مصادر أمنية يمنية، اليوم الجمعة، مقتل نجل رئيس البرلمان الموالى للحوثيين يحيى الراعى، فى قصف شنته طائرات التحالف العربى بمدينة ذمار ( 100 كلم) جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن طائرات التحالف شنت عدة غارات على منزل الراعى الموالى أيضًا للرئيس اليمنى السابق على صالح فى منطقة جهران شمال غرب مدينة ذمار، ما أسفر عن مقتل نجله ذى يزن وإصابة عدد من مرافقيه.

كما أدت الغارات بحسب المصادر ذاتها إلى تدمير منزل الراعى بالكامل، فى حين ما تزال الطائرات تحلق بشكل كثيف فى أجواء المنطقة.