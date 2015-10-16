أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل القيادى الحوثى همدان الهمدانى على يد المقاومة فى اليمن

Google+ Print
مقتل القيادى الحوثى همدان الهمدانى على يد المقاومة فى اليمن مقتل القيادى الحوثى همدان الهمدانى على يد المقاومة فى اليمن
أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل منذ قليل، بمقتل القيادى الحوثى همدان الهمدانى على يد المقاومة الشعبية فى الجمحلية بمدينة تعز فى اليمن.

وكانت قد أكدت مصادر أمنية يمنية، اليوم الجمعة، مقتل نجل رئيس البرلمان الموالى للحوثيين يحيى الراعى، فى قصف شنته طائرات التحالف العربى بمدينة ذمار ( 100 كلم) جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن طائرات التحالف شنت عدة غارات على منزل الراعى الموالى أيضًا للرئيس اليمنى السابق على صالح فى منطقة جهران شمال غرب مدينة ذمار، ما أسفر عن مقتل نجله ذى يزن وإصابة عدد من مرافقيه.

كما أدت الغارات بحسب المصادر ذاتها إلى تدمير منزل الراعى بالكامل، فى حين ما تزال الطائرات تحلق بشكل كثيف فى أجواء المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365