استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، باستشهاد فلسطينى آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس.

وكانت قد عززت قوات الاحتلال الإسرائيلى من قواتها على امتداد الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة تحسبًا لاحتمال وقوع أى عمليات فلسطينية ضدها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الخميس، إن الجيش الإسرائيلى نشر كتائب من لوائى "جولانى" و"المظلات" فى بعض التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة من السياج الحدودى المتاخم لقطاع غزة.

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