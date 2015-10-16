هيئة الأركان الروسية: وضعنا خريطة خاصة بمواقع داعش والنصرة داخل سوريا

أعلنت هيئة الأركان الروسية اليوم الجمعة عن إعداد خريطة خاصة بها لمواقع مسلحى داعش وجبهة النصرة، وكذلك القوات السورية وستسلمها لجميع الملحقين العسكريين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الجنرال أندريه كارتابولوف رئيس المديرية العامة للعمليات فى هيئة الأركان العامة الروسية قوله، فى مؤتمر صحفى للملحقين العسكريين والصحفيين الأجانب "إن الوضع فى سوريا خلال الأسبوع الأخير تغير جذريا بسبب الغارات الروسية" ، مؤكدا أن مسلحى داعش يهربون من مواقعهم بشكل جماعى.

وأضاف أن الطيران الحربى الروسى دمر - خلال الأسبوع الأخير - 46 من مراكز القيادة والاتصال، و6 ورشات لصناعة المتفجرات، و22 مخزنا للوقود، وكذلك 272 من معسكرات تجمعات المسلحين.

وأوضح كارتابولوف أن القوات الجوية الروسية نفذت - منذ 30 سبتمبر - 669 طلعة، بما فيها 115 طلعة ليلية، مضيفا أن 394 طلعة نفذت خلال الأسبوع الأخير.

وأكد الجنرال الروسى أن الطيران الحربى دمر فى سوريا إجمالا 456 منشأة "للارهابيين"، مضيفا أن الغارات الروسية تمكنت من إلحاق ضرر كبير بالبنى التحتية للمسلحين ومنظومة تزويدهم وإدارة الجماعات الإرهابية، وذلك فى محافظات إدلب وحلب وحمص وريف اللاذقية الشمالى .