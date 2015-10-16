لبنانى يحرق نفسه احتجاجا على استمرار توقيف نشطاء من الحراك المدنى

أحرق أحد المعتصمين اللبنانيين نفسه أمام المحكمة العسكرية، احتجاجاً على استمرار توقيف اثنين من نشطاء الحراك المدنى .

وقال مصدر فى الحراك المدنى لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن الصليب الأحمر نقل الناشط الذى يدعى محمد حرز إلى المستشفى، وإن حالته الصحية مستقرة وإن كان قد أصيب بحروق فى أجزاء جسمه.

وأكد المصدر استنكاره "هذا التطرف الذى يضر بالحراك"، لكنه اعتبر أن موقف السلطة اللبنانية أوصل بعض الشباب لليأس، على حد قوله.

وأشار إلى أن القضاء اللبنانى أطلق اليوم سراح ثلاثة نشطاء كانوا موقوفين ويظل اثنان قيد التوقيف هما: بيار الحشاش ووارف سليمان.