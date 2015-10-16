أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

لبنانى يحرق نفسه احتجاجا على استمرار توقيف نشطاء من الحراك المدنى

Google+ Print
لبنانى يحرق نفسه احتجاجا على استمرار توقيف نشطاء من الحراك المدنى لبنانى يحرق نفسه احتجاجا على استمرار توقيف نشطاء من الحراك المدنى
أحرق أحد المعتصمين اللبنانيين نفسه أمام المحكمة العسكرية، احتجاجاً على استمرار توقيف اثنين من نشطاء الحراك المدنى .

وقال مصدر فى الحراك المدنى لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن الصليب الأحمر نقل الناشط الذى يدعى محمد حرز إلى المستشفى، وإن حالته الصحية مستقرة وإن كان قد أصيب بحروق فى أجزاء جسمه.

وأكد المصدر استنكاره "هذا التطرف الذى يضر بالحراك"، لكنه اعتبر أن موقف السلطة اللبنانية أوصل بعض الشباب لليأس، على حد قوله.

وأشار إلى أن القضاء اللبنانى أطلق اليوم سراح ثلاثة نشطاء كانوا موقوفين ويظل اثنان قيد التوقيف هما: بيار الحشاش ووارف سليمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365