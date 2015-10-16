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مقتل 12 من الحوثيين فى هجوم على الأمن السياسى فى "الحديدة" غرب اليمن

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مقتل 12 من الحوثيين فى هجوم على الأمن السياسى فى "الحديدة" غرب اليمن مقتل 12 من الحوثيين فى هجوم على الأمن السياسى فى "الحديدة" غرب اليمن
قتل حوالى 12 من ميليشيات جماعة الحوثيين إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مبنى الأمن السياسى بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وصرح مصدر أمنى - فى تصريح لموقع المصدر أون لاين الإخبارى - بأن المسلحين اقتحموا المبنى واشتبكوا مع حراسته لأكثر من ساعة؛ ما خلف عددا من القتلى والجرحى فى صفوف الحراسة امنية والمهاجمين.

وأوضح المصدر أن المسلحين استخدموا أسلحة كلاشنكوف وقنابل وقذائف (آر بى جي) وسيارتين تمكنتا من اقتحام المبنى من البوابة الخلفية عقب استهداف البوابة بسيارة ثالثة مفخخة.

وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة وقعت فى حوش المبنى من الداخل بعد الاقتحام وأن السيارتين كانتا مدرعتين ومجهزة لاقتحام المبنى واستمرت الاشتباكات حتى وصلت تعزيزات حاصرت المهاجمين، وسيطرت على الموقف وقتلت وأصابت من فى السيارتين ولا يعرف عددهم حتى الآن.

وأشار المصدر الى أن العملية كانت مخطط لها بدقة بهدف إطلاق سراح معتقلين من مبنى الأمن السياسي،ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن ولكن يعتقد ان المهاجمين ينتمون لتنظيم القاعدة.

وتحتل ميليشيات الحوثيين مبنى الأمن السياسى بالحديدة منذ سيطرتهم عليها منذ أكثر من عام.
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