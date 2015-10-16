«جاكلين فرنانديز» تنشر فيديو دعائي لفيلمها «المرعب»

نشرت الممثلة الهندية والسريلانكية الأصل “جاكلين فرنانديز” أول فيديو دعائي من فيلمها المرعب المنتظر بقوة Definition Of Fear على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ووضعت جاكلين البالغة من العمر 30 عاماً تعليقا على هذا الفيديو قائلة : “هذه هي الدعاية الأولى من فيلمي القادم Definition of Fear، قريباً سوف أرعبكم.”

وتدور أحداث قصة الفيلم “الرعب”، المقرر عرضه في صالات السينما العالمية خلال عام 2016، حول أربع فتيات يقضين عطلة نهاية الأسبوع في كوخ بعيد، وسرعان ما يكتشفن أنهن لسن وحدهن في هذا المكان.

ويشارك جاكلين في بطولة هذا الفيلم كل من “كاثرين باريل”، “مرسيدس باباليا”، “بليث هوبارد” و” ماثيو ستيفيك”، و”جيمس سيمبسون”.

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