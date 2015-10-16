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النساء يقلعن عن التدخين أسهل من الرجال

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النساء يقلعن عن التدخين أسهل من الرجال النساء يقلعن عن التدخين أسهل من الرجال

أرشيفية

أجرى فريق من العلماء تجربة مثيرة أقنعت الجميع بأن النساء يقلعن عن التدخين أسهل من الرجال.

وشارك في التجربة مجموعة من الشبان والفتيات اقترح عليهم التخلي عن الاعتماد على النيكوتين.

وتعاطى المشاركون في التجربة خلال 3 أشهر دواء يدعى تشانتيكس، فاتضح في نهاية المطاف أن تأثيره على الفتيات كان أكثر فاعلية مما هو عليه لدى الشبان، نقلاً عن “روسيا اليوم”.

يذكر أن غالبية الباحثين كانوا يعتقدون سابقا أن النساء يواجهن مشاكل أكبر لدى إقلاعهن عن التدخين. لكن المشروع الجديد بين أن فعالية تأثير الدواء على النساء كانت أكبر بنسبة 46% بالمقارنة مع الرجال. وبعد مرور نصف عام زاد عدد النساء اللواتي ما زالوا ممتنعات عن التدخين بنسبة 31% بالمقارنة مع الرجال.

وقال العلماء إنهم لم يحرزوا مثل هذه النتيجة لدى استخدامهم أدوية أخرى. وقد نشرت نتائج التجارب السريرية بهذا الشأن في أحدى المجلات الأجنبية.

 

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