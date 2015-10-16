تقرير في الجول - هل الاستعراض بالكرة قانوني.. وماذا فعل حكم القمة مع نيمار من قبل

مرة أخرى قام رمضان صبحي لاعب الأهلي بالوقوف على الكرة أمام الزمالك ليتسبب في أزمة كبرى بين لاعبي الفريقين وخاصة مع حازم إمام صاحب الطرد في الواقعة الماضية.

وما بين قانونية "الحركة" التي قام بها رمضان من عدمها.. وهل كان على الحكم احتساب خطأ على لاعب الأهلي أم عليه طرد لاعب الزمالك أثير جدلا واسعا حول اللعبة.

يجيب FilGoal.com عن أبرز التساؤلات التي طرحت حول هذه الحادثة والتي بالتأكيد سبق وأن حدثت في ملاعب كرة القدم من خلال قانون الفيفا ورأي بعض الحكام.

واقعتان مشابهتان خارج مصر

نتذكر جميعنا البرازيلي نيمار لاعب برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا عندما حاول المرور من أونال بوستينزا لاعب أتليتك بلباو بوضع الكرة بين قدميه ثم لعبها من فوق رأس لاعب الخصم الذي ارتكب خطأ متعمدا وأوقف نيمار.

بعدها وجد نيمار نفسه محاوطا بين 6 من لاعبي بلباو الذين كادوا أن يفتكوا به لولا تدخل قائد برشلونة شابي هيرنانديز والذي أبعد زميله.

الحكم وقتها كان كارلوس فيلاسكو كاربايو والذي أدار مباراة القمة في السوبر بين الأهلي والزمالك أيضا، وقتها كاربايو لم يحتسب الخطأ لا لنيمار ولا لصالح بلباو وترك اللعب يسير واحتسبت ضربة مرمى.

حادثة أيضا كانت في الماضي القريب بالمنطقة العربية وتحديدا في قطر عام 2009 من لاعب السيلية المهاجم الغيني بارو صديقي الذي تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء تخلص بها من حارس السد ليصبح على مقربة ياردة واحدة من المرمى ليقرر النزول للأرض ولعبها برأسه.

حكم المباراة القطري بنجر الدوسري ألغى الهدف ومنحه بطاقة صفراء كانت الثانية له ليطرد بداعي الاستهزاء بالخصم وأيضا الأمر تسبب في اشتباك بين اللاعبين.

قانون الفيفا

ماذا يقول القانون هنا? الفيفا كان واضحا أن على الحكم إنذار أي لاعب يظهر عدم احترامه للمباراة وللعبة، وترك الأمر تقديريا للحكم.

بالتالي كاربايو ربما لم يخطئ لا مع نيمار ولا مع رمضان صبحي كذلك بنجر الدوسري حكم مباراة السد والسيلية لم يكن مخطئا هو الآخر فكلاهما قدر الحالة من وجهة نظره.

جيروم دامون الحكم الجنوب إفريقي والذي أدار من قبل مباراة مصر والجزائر الشهيرة في 2009 والتي انتهت بفوز قاتل للفراعنة عن طريق عماد متعب وعمرو زكي كان قد تحدث من وجهة نظره وتقديره لهذا الأمر قبل أشهر لصحيفة "كيك أوف".

ويقول "هل للاستعراض مكان في كرة القدم؟ الإجابة باختصار لا، أي حركة تهدف لجعل المباراة تسير في طريق جدلي أو سيء السمعة هو تصرف غير رياضي وبناء عليه يجب إنذار اللاعب".

وأضاف "لكن ما هو المسموح.. أن تستخدم تلك المهارات أو الاستعراض في المرور من لاعب أو لتنفيذ تمريرة سواء للأمام أو الخلف".

وأردف "التلاعب بالكرة ولعبها من فوق رأس المنافسين ليست خطأ، لكن عندما تقف في مكانك وتبدأ في التلاعب بالكرة وحدك بالكرة أنا أطلق عليه استعراضا، كل ما تفعله هو جلب الاهتمام لنفسك ولا تستخدم الأمر في الهجوم أو الدفاع".

وتابع "عندما تفعل هذا الأمر أو بمعنى آخر لا تستخدم تلك الحركات في المرور من الخصم أو تمريرها للخلف يطلق عليه "الاستعراض" في قانون الفيفا وهو تصرف غير رياضي".

سمير عثمان الحكم الدولي السابق أجاب لـFilGoal.com أيضا عن قانونية اللعبة وقال "بالطبع لا ليست قانونية وكان على الحكم إنذار اللاعب".

وأضاف "أيضا على اتحاد الكرة معاقبة رمضان، هو ليس لاعبا صغيرا فمن يرتدي قميص الأهلي لا يصبح لاعبا صغيرا.. لماذا تتم معاقبة رمضان؟ انتظر فقط مباريات الناشئين التي ستنطلق بعد أيام ستجد الكثيرين من اللاعبين يحاولون تقليده".