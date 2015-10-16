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علماء إسبانيون يكتشفون أن الفطريات سبب الإصابة بالزهايمر

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علماء إسبانيون يكتشفون أن الفطريات سبب الإصابة بالزهايمر علماء إسبانيون يكتشفون أن الفطريات سبب الإصابة بالزهايمر
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون إسبانيون أن الزهايمر لا يصيب فقط كبار السن، فقد يصيب الكثير من الأشخاص من مختلف الأعمار، وقد يكون سببه فطرا أو جرثومة معدية.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 500 ألف شخص من البريطانيين، أن مرض الزهايمر قد يسببه نوع من الفطريات التى تنمو فى الدماغ.

وتم العثور على الخمائر والفطريات فى المخ والأوعية الدموية الرمادية لدى جميع مرضى الخرف، وعلى النقيض من ذلك، فإن أدمغة الأشخاص الأصحاء كانت خالية من الفطريات.

وقال الباحثون: إن العدوى الفطرية يمكن أن تفسر بسهولة كل أعراض مرض الزهايمر وربما تكون سببا رئيسيا للأمراض العصبية التنكسية، وأضافوا أن هناك عدة أنواع مختلفة من الفطريات وجدت فى أدمغة 11 شخصاً من الذين لقوا حتفهم جراء إصابتهم بمرض الزهايمر، وهذا يعنى أن الأدوية المضادة للفطريات المتاحة قد تكون أسلحة قوية قادرة فى مكافحة مرض الزهايمر.

نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، وذلك فى السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى.

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مصر 365