توزيع 100 تاكسى BYD بالتعاون بين "تحيا مصر" والصندوق الإجتماعى بدمياط

>قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط توزيع 100 تاكسى BYD بالتعاون بين صندوق تحيا مصر والصندوق الإجتماعى بنظام القرعة العلنية.

جاء ذلك في بيان رسمى للمحافظة منذ قليل ، حيث أعلن محافظ دمياط فى إجتماعه الموسع برؤساء المراكز والمدن على اهمية تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بدائرة محافظة دمياط وذلك بعد إفتتاح عدد 5 مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمة المميكنة للمواطنين بمدن " دمياط - الزرقا - فارسكور - كفر البطيخ - رأس البر." بالإضافة إلي افتتاح مركز الكترونى لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة دمياط عبارة عن بوابة الكترونية لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد.

وأشار المحافظ الي ان المحافظة جاهزة لتشغيل المشروع ومؤكدا علي ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطن حيث سيصبح المواطن غير معنى بالخدمات والإجراءات الروتينية.

كما بحث دعم المراكز بالأجهزة والحاسبات باحدث مستوى من طابعات وأجهزة اسكانر وتركيب الشبكات وكذلك والسيرفر والبرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بهذه المراكز.

وشدد المحافظ على البدء الفورى فى تدريب العاملين بالوحدات المحلية المعنية بالتنفيذ.

وتناول المحافظ أهداف المشروع ومراحل تقديم الخدمة من خلال الشباك الواحد وما سوف يوفره المشروع من جهد ومشقة للمواطن وخفض النفقات والاعباء عن كاهل الدولة ومحاربة الفساد الإدارى من خلال المعاملات والخدمات المقدمة إلكترونيا كاستخراج رخص المبانى وتقديم المستندات ودفع الرسوم وخلافه.

و طرح محافظ دمياط المساعى التى بذلتها المحافظة للمشاركة فى مشروع توزيع ألف تاكسى BYD على مستوى الجمهورية بالتعاون بين صندوق تحيا مصر الذى يتبناه والصندوق الإجتماعى .

حصلت دمياط على عدد 100 تاكسى سيتم توزيعهم على مراكز ومدن المحافظة وفقاً للشروط المطروحة بالمشروع بان يكون السن ما بين 30 و45 عاما والا يكون للمتقدم دخل ثابت والا يكون حاصلا على قرض سابق وبنظام القرعة العلنية.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية باهمية البدء فى أستغلال المساحات والفراغات بالأماكن العامة والشوارع والميادين ومداخل المدن والقرى فى اعمال التنجيل والتشجير وزراعة الجزر الوسطى للطرق العامة والشوارع بما يحقق النسق الحضارى الذى ينشده المواطن بإتاحة متنفساً طبيعياً وترفيهياً عاما ومجاناً أمام المواطن.

شدد الدكتور المحافظ على تفعيل جميع منافذ بيع السلع التموينية بدائرة المحافظة مع التركيز على فتح منافذ جديدة لبيع اللحوم بأنواعها وتنويع معارض السلع تيسيراً على المواطن البسيط ومحدودى الدخل وغير القادرين مع إعلان الأسعار واضحة على كل صنف.

كما طلب المحافظ تفعيل مشروع سيارات بيع المواد والسلع التموينية النقالى والتى كان قد أطلقها المحافظ بالوحدات المحلية فى بادرة غير مسبوقة لاستغلال سيارات بيع الخبز فى مشروع بيع السلع التموينية لاستهداف المناطق النائية بالمحافظة .

ووجه المحافظ أيضاً لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تبنى حملات إعلامية لتوعية المزارعين باهمية الإستعانة بالمرشدين الزراعيين لتبصير الفلاحين والمزارعين بالطرق المثلى للزراعة فى إطار إهتمام الدولة للإرتقاء بالسياسة الزراعية وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية للثروة الزراعية بالمحافظة .