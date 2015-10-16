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محافظ جنوب سيناء يوزع الجوائز على الفائزين فى مسابقة الفروسية

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محافظ جنوب سيناء يوزع الجوائز على الفائزين فى مسابقة الفروسية محافظ جنوب سيناء يوزع الجوائز على الفائزين فى مسابقة الفروسية
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتوزيع الجوائز على الفائزين فى مسابقة الفروسية والمقامة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بمدينة السلام شرم الشيخ اليوم الأول.

فاز بالمركز الأول الفارس أحمد رجب، الثانى أحمد يحيى والفارس الثالث محمد شارك، والفارس الرابع محمد زيادة، والفارس الخامس مصطفى سعيد، والفارس السادس مصطفى الحسينى وتتراوح أعمارهم ما بين الثامن عشر وحتى سن الثلاثين.

جاء ذلك بحضور مستر سمير رشوان المدير العام لفندق كونكورد السلام فرع شرم الشيخ، ومستر أحمد على المدير المالى والإدارى للفندق وبحضور نائب رئيس مدينة شرم الشيخ ولفيف من المهتمين بالفروسية.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة أن مدينة شرم الشيخ تشهد العديد من البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية، وسوف ندعو دول العالم لإقامة مسابقة الفروسية القادمة فى شهر مارس القادم وتدعو محافظة جنوب سيناء جميع الدول العالم للمشاركة فى جميع البطولات التى تقام على أرض المحافظة.
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