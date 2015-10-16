محافظ البحر الأحمر يناقش مشروعات الطرق بالمحافظة

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عصر اليوم، اجتماعًا مع المسئولين والتنفيذيين بالمحافظة لمناقشة ما تم تنفيذه من مشروعات الطرق بنطاق البحر الأحمر، وحل المعوقات والمشاكل التى تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

ومن جانبه شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى القريب العاجل، كذلك وجه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى برفع مياه الصرف التى توجد بشوارع الغردقة، مشددًا على نظافة جميع شوارع الغردقة وعدم وجود أى مياه صرف بها.

ومن ناحية أخرى، أمر بفتح الطريق أمام قسم ثانى الغردقة وإزالة الحواجز بالطريق للتسهيل على المواطنين وخاصة فى الفترة القادمة التى تشهد الانتخابات البرلمانية بالمحافظة.