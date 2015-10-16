أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحر الأحمر يحضر احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد فى الغردقة

Google+ Print
محافظ البحر الأحمر يحضر احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد فى الغردقة محافظ البحر الأحمر يحضر احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد فى الغردقة
حضر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الجمعة، احتفالية وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد، والتى بدأت فعالياتها عقب صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، بحضور اللواء عادل تونسى مدير الأمن واللواء مصطفى صدقى سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وسط حشد جماهيرى من أهالى البحر الأحمر.

من جانبه عدد الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الدروس المستفادة من الهجرة النبوية وأثرها فى حياة المسلمين.

وحرص المحافظ على تهنئة الجميع بالسنة الهجرية الجديدة، مؤكداً أهمية دور الخطاب الدينى فى مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الهجرة النبوية، داعياً أبناء المحافظة إلى العمل من أجل التنمية والتطوير، خاصة فى المرحلة الحالية.

كما أرسل المحافظ برقيات التهنئة بالعام الهجرى الجديد لرئيس الجمهورية، داعيا المولى عز وجل أن يحقق للشعب المصرى العريق كل ما يصبو إليه من تقدم ورقى وازدهار فى ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنياً أن تبقى راية خفاقه دائما، كما هنأ رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة والشعب المصرى عامة وشعب البحر الأحمر، خاصة بالعام الهجرى الجديد. وبعد انتهاء الاحتفالية استمع المحافظ إلى شكاوى بعض المواطنين ووعدهم بحلها فى القريب العاجل.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية