محافظ البحر الأحمر يحضر احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد فى الغردقة

حضر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الجمعة، احتفالية وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد، والتى بدأت فعالياتها عقب صلاة الجمعة بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، بحضور اللواء عادل تونسى مدير الأمن واللواء مصطفى صدقى سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وسط حشد جماهيرى من أهالى البحر الأحمر.

من جانبه عدد الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الدروس المستفادة من الهجرة النبوية وأثرها فى حياة المسلمين.

وحرص المحافظ على تهنئة الجميع بالسنة الهجرية الجديدة، مؤكداً أهمية دور الخطاب الدينى فى مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الهجرة النبوية، داعياً أبناء المحافظة إلى العمل من أجل التنمية والتطوير، خاصة فى المرحلة الحالية.

كما أرسل المحافظ برقيات التهنئة بالعام الهجرى الجديد لرئيس الجمهورية، داعيا المولى عز وجل أن يحقق للشعب المصرى العريق كل ما يصبو إليه من تقدم ورقى وازدهار فى ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنياً أن تبقى راية مصر خفاقه دائما، كما هنأ رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة والشعب المصرى عامة وشعب البحر الأحمر، خاصة بالعام الهجرى الجديد. وبعد انتهاء الاحتفالية استمع المحافظ إلى شكاوى بعض المواطنين ووعدهم بحلها فى القريب العاجل.



>