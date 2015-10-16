بالصور.. ماراثون لطلاب جامعة المنصورة لدعم مرضى الأورام

شارك نحو 200 طالب وطالبة، من طلاب كلية الطب والطلاب الوافدين، اليوم الجمعة، فى منافسات الماراثون الذى نظمته كلية طب المنصورة، تحت شعار "معا ضد الإصابة بسرطان الثدى"، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، وتنظيم الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام الدين مصطفى مدير نادى الوافدين، بمشاركة محمد ربيع عداء مصر الأول، ومحمد مدحت من العدائيين الدوليين، ومدرس بطب المنصورة وعدد كبير من الطلاب المصريين والوافدين فى إطار دعم مرضى مركز الأورام، والتوعية بمرض سرطان الثدى.

وانطلق الماراثون من أمام مكتبة مصر العامة مرورًا بشوارع مدينة المنصورة والمشاية السفلية إلى حرم الجامعة، لمسافة 5 كيلومترات، وبتأمين القطاعات المختلفة لمديرية أمن الدقهلية وإدارة مرور الدقهلية

>وبعد انتهاء الماراثون تم توزيع الجوائز الفائزين بالمراكز الأول بالماراثون من متبرع لمركز الأورام.

وأكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر أن الماراثون يعد الأول من نوعه لطلاب جامعة المنصورة، ومشاركة الطلاب الوافدين من الجنسيات العربية والآسيوية، وموضحة أنه جزء من الحملة التى يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للتوعية بمرض سرطان الثدى والذى سجل معدلات إصابة كبيرة فتم تنظيم هذه الحملات للعمل على مبدأ الوقاية خير من العلاج، كما تعمل الجامعة من خلال المشاركة الفعالة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على رفع الوعى المجتمعى بخطورة الإصابة ببعض الأمراض التى انتشرت بالمجتمع المصرى والعالمى.



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