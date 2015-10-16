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الانتهاء من إنشاء محطة صرف صحى بطوخ بتكلفة 60 مليون جنيه

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الانتهاء من إنشاء محطة صرف صحى بطوخ بتكلفة 60 مليون جنيه الانتهاء من إنشاء محطة صرف صحى بطوخ بتكلفة 60 مليون جنيه
أعلن المهندس عبدالبر حشيش رئيس مدينة طوخ، أنه قد تم الانتهاء من إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية أكياد دجوى بمركز طوخ بتكلفة 60 مليون جنيه، والتى قامت بتنفيذها شركة المقاولون العرب، لافتا إلى أن المحطة الجديدة سوف تساعد فى القضاء على أزمة ومشاكل الصرف الصحى بمختلف مناطق الوحدة المحلية التابعة للقرية.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه يجرى حاليا نقل سوق الخميس الأسبوعى بطوخ خلف السكة الحديد، وتخصيص 5 ملايين جنيه لإنشاء عدد من السويقيات لنقل الباعة الجائلين به لإعادة الشكل الحضارى للمدينة، وحل الاختناقات المرورية التى كان يتسبب فيها سوق الخميس الأسبوعية بالمدينة.

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مصر 365