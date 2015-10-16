تدمير منظومة «أوسا» الدفاعية المضادة للطائرات التابعة لـ «داعش» في سوريا

هاجمت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي 32 منشأة تابعة لتنظيم “داعش” في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

أدت إحدى الغارات الجوية الروسية على مواقع لتنظيم “داعش” في الأراضي السورية، الخميس، إلى تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع “أوسا”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، وفقًا لما نقلته “سبوتنيك”، إن قاذفة قنابل من طراز “سو-34″ دمرت منظومة “أوسا” الصاروخية المضادة للطائرات التي استولى عليها الإرهابيون من القوات المسلحة السورية في وقت سابق.

وألقت قاذفة القنابل قنبلة موجهة من طراز “كا أ بي-500″ على المخبأ الذي احتوي على قاذف صواريخ “أوسا”.