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بالصور.. محتجون أمام السفارة الفلسطينية بالقاهرة يطالبون بفتح معبر رفح

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بالصور.. محتجون أمام السفارة الفلسطينية بالقاهرة يطالبون بفتح معبر رفح بالصور.. محتجون أمام السفارة الفلسطينية بالقاهرة يطالبون بفتح معبر رفح

وقفة أمام السفارة الفلسطينية بالقاهرة احتجاجًا على تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي

نظم عدد من الشباب المتضامنين مع القضية الفلسطنية، وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام مقر السفارة الفلسطينية بمنطقة الدقي في القاهرة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، والمطالية بفتح معبر رفح.

وطالب النشطاء، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «اللجنة الشعبية للدفاع عن القدس»، السلطات المصرية لبحث أمر المانع المائي على الحدود مع قطاع غزة وفتح معبر رفح بانتظام.

وأصدر المحتجون، بيانًا، طالبوا فيه الفصائل الفلسطينية بالتوحد وتشكيل قيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى الوطنية واستمرار النضال لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.

وردد المحتجون هتافات تضامنية مع الانتفاضة الفلسطينية كان أبرزها: «يا صهيوني صبرك صبرك..  بكرا بإيدينا نحفر أرضك»، « بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا اسرائيل»، «معبر رفح مقفول ليه احنا عملاء ولا إيه».

ورفع المتظاهرون من مختلف الفئات والتنظيمات الشعبية أعلام دولة فلسطين، مرددين هتافات مساندة للحق الفلسطيني ودعم القيادة الفلسطينية في كافة الخطوات التى تنتهجها من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

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