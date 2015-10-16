غداً.. رئيس الوزراء يبدأ أولى جولاته الميدانية بالإسكندرية

يستهل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غد السبت، أولى جولاته الميدانية، فى محافظة الإسكندرية باجتماع مع المسئولين التنفيذيين للمحافظة للاطلاع على سير العمل ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية.

وتتضمن الجولة تفقد 4 مجمعات استهلاكية، وعددًا من المستشفيات والمدارس، بجانب متابعة أعمال طريق المحمودية ومتابعة عمليات رفع القمامة من الشوارع وعدد من مشروعات الصرف الصحى.

>