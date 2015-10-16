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اختفاء أساتذة الإخوان وحركة 9 مارس من انتخابات نادى تدريس جامعة القاهرة

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اختفاء أساتذة الإخوان وحركة 9 مارس من انتخابات نادى تدريس جامعة القاهرة اختفاء أساتذة الإخوان وحركة 9 مارس من انتخابات نادى تدريس جامعة القاهرة
اختفى أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة الإخوان وحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات من المشهد، فى انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة القاهرة، والتى تجرى اليوم الجمعة بكلية الحقوق.

ويتنافس فى الانتخابات على المجلس الجديد 29 مرشحًا فيما انسحب مرشحان حيث تنافس على 6 مقاعد الأساتذة 13 عضو تدريس بدرجة أستاذ وهم: "أسامة المليجى ومحمود يونس بكلية الحقوق وعبد الحكيم مصطفى حقوق الخرطوم، ونبيل على خليل بكلية الزراعة، وهانى جوهر وخالد فاروق العامرى بكلية الطب البيطرى، وحسنى برغش وصالح عبده وهالة على جمال وهشام المناوى من كلية الطب، وعادل بدر التربية النوعية، وشريف شاهين بكلية الآداب، وخالد أحمد عبد الفتاح الهندسة".

ويتنافس على 4 مقاعد للأساتذة المساعدين بالانتخابات كل من أحمد سمير الطب البيطرى، وأسامة فكرى معهد الليزر، وجيهان إبراهيم التمريض، وسعيد الخولى ومحسن أبوالعلا العلوم، ومحمد أنور الهندسة، فيما يتنافس على 3 مقاعد المدرسين كل من أحمد عبد القادر التجارة، وتامر محمد العلاج الطبيعى، وريهام فتحى الزراعة، ولمياء أحمد الصيدلة، ومحمد كمال الجيزاوى آداب بنى سويف، كما يتنافس على 3 مقاعد الهيئة المعاونة كل من إلهام عبدالحليم حقوق، وحسام الدين أحمد العلوم، وسيد رشاد دراسات أفريقية، وعمرو عرفة الزراعة، وحامد مصطفى الطب البيطرى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- إقبال ضعيف بانتخابات نادى تدريس جامعة القاهرة وعدم اكتمال النصاب حتى الآن

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