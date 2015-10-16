دومينيك حورانى تنشر صورًا وفيديوهات من ملعب "قمة السوبر"وتثنى على"السعيد"

نشرت الفنان دومينيك حورانى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا وفيديوهات لها خلال تواجدها فى دولة الإمارات لحضور مباراة ناديى الأهلى والزمالك فى قمة كأس السوبر المصرى، والتى أقيمت أمس الخميس.>والتقطت دومينيك صورًا مع عبد الله السعيد، لاعب الأهلى وأحد نجوم المباراة، وعلقت على الصور قائلة "مبروك اللاعب عبد الله السعيد الذى صنع الحدث وأحرز هدفين لصالح النادى الأهلى، فى العين فى المباراة، احتفلنا بنجاح هذا اللاعب النشيط"، وتابعت "على فكرة سألت عبد الله عن إحساسه لما يدخل جول وبيفكر بمين أول ما يعمل هدف، قلى جواب أشبه بأنه بغيب عن الدنيا ثوانى فرحًا بالهدف، بس دى حاجة عادية جدًا بالنسبة له".



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