بالفيديو والصور.. إحباط محاولة لتهريب ألماس بـ7 ملايين جنيه بالمطار

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى منذ قليل ثانى أكبر محاولة لتهريب الألماس خلال العام الحالى والتى قدرت بحوالى 7 ملايين جنيه.>وأفاد مصدر جمركى بالمطار بأن مأمور الجمارك حسن حمدى ريشة اشتبه فى الراكب الذى حاول تضليل رجال الجمارك عبر تنقله من دبى إلى البحرين فى رحلة ترانزيت ومنها إلى القاهرة، حيث أمر مدير إدارة الجمارك على عبد العزيز بتفيش الراكب بواسطة مأمور الجمارك مصطفى عبد الفضيل بحضور أحمد خليل مدير الحركة.

وبتفتيش حقائب الراكب لم يتم العثور على أى مضبوطات، وقام مصطفى عبد الفضيل باتخاذ القرار بتفتيش الراكب ذاتيًا حيث تم العثور على المضبوطات حول قدم الراكب.

وقدرت المضبوطات بحوالى 7 ملايين جنيه، حيث تم ضبط 750 مشغولات مرصعة بالألماس، 850 مشغولات عالية النقاء مرصعة بالألماس، و15 قيراطًا من الألماس، وحجر كريم كبير الحجم.

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