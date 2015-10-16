بالصور.. شهيد و98 مصابًا فلسطينيًا في تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال بقطاع غزة

استشهد شاب وأصيب 98 آخرين برصاصة الاحتلال في المواجهات المختلفة في مناطق التماس في قطاع غزة، كما ذكرت وكالة “معًا” الفلسطينية نقلاً عن مصادر طبية،

ونقلت “معًا” عن الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، تأكيده استشهاد الشاب يحى عبد القادر فرحات 24 عاما من الشجاعية بعد إصابته بالرأس شمال القطاع وصل مستشفى العودة بينما أصيب 98 شخصا وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة بالرصاص الحي والمطاطي وحالات الاختناق يتم التعامل معها ميدانيا.

وتجددت المواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال في نقاط التماس في مختلف مناطق قطاع غزة.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي تعزز من تواجدها خلف الشريط الحدودي في منطقة البريج وأطلقت قنابل الغاز بينما أشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية، وأصيب أحد المواطنين في المواجهات المندلعة في البريج.

كما تجددت المواجهات في شمال القطاع عند معبر بيت حانون “ايريز” بالإضافة إلى تجدد المواجهات في منطقة ناحل عوز شرق مدينة غزة حيث يتم نقل المصابين تباعا من هذه المناطق.