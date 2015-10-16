روسيا تلجأ للسفن الحربية لمكافحة داعش في سوريا

قالت هيئة الأركان العامة الروسية اليوم الجمعة، أنه سيتم اللجوء إلى السفن الحربية الروسية المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط من أجل مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وأفادت هيئة الأركان العامة الروسية، وفقًا لـ”سبوتنيك” أن البحرية الروسية سوف تنفذ هجمات صاروخية على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا في أي لحظة إذا أمرت القيادة العليا.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال أندريه كارتابولوف، خلال مؤتمر صحفي مصغر في موسكو: ”بإمكاننا استخدام الأسطول البحري المتواجد في البحر الأبيض المتسط —إذا اقتضى الأمر- من أجل محاربة تنظيم “داعش” في سوريا.”

مؤكدًا على أن هذه السفن لا تستخدم الأنظمة المضادة للطائرات ضد طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.”

وقال الجنرال أندريه كارتابولوف: ”إن الأركان العامة الروسية لا تستبعد إقامة قاعدة عسكرية سورية تتألف من عناصر القوات البرية والجوية والبحرية”.