أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

روسيا تلجأ للسفن الحربية لمكافحة داعش في سوريا

Google+ Print
روسيا تلجأ للسفن الحربية لمكافحة داعش في سوريا روسيا تلجأ للسفن الحربية لمكافحة داعش في سوريا

قالت هيئة الأركان العامة الروسية اليوم  الجمعة، أنه سيتم اللجوء إلى السفن الحربية الروسية المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط من أجل مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وأفادت هيئة الأركان العامة الروسية، وفقًا لـ”سبوتنيك” أن البحرية الروسية سوف تنفذ هجمات صاروخية على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا في أي لحظة إذا أمرت القيادة العليا.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال أندريه كارتابولوف، خلال مؤتمر صحفي مصغر في موسكو: ”بإمكاننا استخدام الأسطول البحري المتواجد في البحر الأبيض المتسط —إذا اقتضى الأمر- من أجل محاربة تنظيم “داعش” في سوريا.”

مؤكدًا على أن هذه السفن لا تستخدم الأنظمة المضادة للطائرات ضد طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.”

وقال الجنرال أندريه كارتابولوف: ”إن الأركان العامة الروسية لا تستبعد إقامة قاعدة عسكرية سورية تتألف من عناصر القوات البرية والجوية والبحرية”.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا