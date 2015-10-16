قوات العراقية تستعيد مصفاة نفط من تنظيم داعش

تقول الحكومة العراقية إن قواتها طردت تنظيم داعش من مصفاة نفط رئيسية شمالى بغداد فى عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة اليوم الجمعة إن القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية المؤلفة بشكل رئيسى من المليشيات الشيعية، استعادت مصفاة بيجى وبلدة الصينية القريبة.

ولم تقدم تفاصيل إضافية حول العملية في المصفاة المترامية الأطراف. ولم تكن هناك تصريحات حول مصير بلدة بيجى القريبة.

وسقطت بيجى، التي تبعد نحو 250 كيلومترا (155 ميلا) شمالي بغداد، في أيدى تنظيم داعش في هجوم خاطف في أنحاء شمالى العراق قبل عام، لكن المصفاة لا تزال متنازع عليها. والبلدة لها أهمية استراتيجية حيث أنها تقع على الطريق إلى الموصل، ثانى أكبر مدينة عراقية، التي يستولى عليها تنظيم داعش.