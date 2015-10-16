أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات العراقية تستعيد مصفاة نفط من تنظيم داعش

Google+ Print
قوات العراقية تستعيد مصفاة نفط من تنظيم داعش قوات العراقية تستعيد مصفاة نفط من تنظيم داعش
تقول العراقية إن قواتها طردت تنظيم داعش من مصفاة نفط رئيسية شمالى بغداد فى عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة اليوم الجمعة إن القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية المؤلفة بشكل رئيسى من المليشيات الشيعية، استعادت مصفاة بيجى وبلدة الصينية القريبة.

ولم تقدم تفاصيل إضافية حول العملية في المصفاة المترامية الأطراف. ولم تكن هناك تصريحات حول مصير بلدة بيجى القريبة.

وسقطت بيجى، التي تبعد نحو 250 كيلومترا (155 ميلا) شمالي بغداد، في أيدى تنظيم داعش في هجوم خاطف في أنحاء شمالى العراق قبل عام، لكن المصفاة لا تزال متنازع عليها. والبلدة لها أهمية استراتيجية حيث أنها تقع على الطريق إلى الموصل، ثانى أكبر مدينة عراقية، التي يستولى عليها تنظيم داعش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم