أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

Google+ Print
بالصور.. إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية بالصور.. إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية
أصيب شاب فلسطينى بعيار نارى بالبطن وعدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة فى مواجهات اندلعت بالقرب من حاجز عسكرى الجلمة شمال شرق جنين.

وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى محمود السعدى إن شابا فلسطينيا أصيب بعيار نارى بالبطن لم تعرف هويته بعد، بالإضافة إلى عدد آخر من الشبان أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلى المتمركزين على الحاجز الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية باتجاه الموطنين الذين خرجوا بمسيره سلمية بعد تشييع جثمان الشهيد الأسير فادى الدربي.

وأضاف أن طواقم إسعاف الهلال عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقل المصاب بالعيار النارى إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن.

وفى قلقيلية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، فى مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فى عدة مناطق فى المحافظة قلقيلية.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز التى بثت مجموعة من الصور، فقد أثارت الاضطرابات الأخيرة التى راح ضحيتها نحو 34 فلسطينيا مخاوف من اندلاع انتفاضة ثالثة حيث أنها تعد الأخطر منذ سنوات .

اليوم السابع -10 -2015

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدخل الجنوبى لمدينة قلقيلية، وفى منطقة حى "النقار"، بجانب منتجع الجليل، وفى بلدة عزون فى المحافظة، أصيب خلالها عدد من الشبان بالاختناق.

اليوم السابع -10 -2015

وأضاف أن جنود الاحتلال الإسرائيلى احتجزوا ثلاثة أطفال فلسطينيين فى بلدة عزون، بدعوى رشقهم الجنود بالحجارة وانهالوا عليهم بالضرب.

اليوم السابع -10 -2015

وفى الخليل، أصيب فلسطينى بالرصاص الحي، وعشرات الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى بلدة بيت أمر شمال البلدة، اليوم الجمعة.

اليوم السابع -10 -2015

وقال الناطق الإعلامى باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان فى بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أصابت فتى فلسطينى بالرصاص، من نوع "التوتو" المحظور استخدامه دوليا، فى قدمه، كما أصيب عشرات بالاختناق نتيجة إغراق مدخل البلدة بالغاز المسيل للدموع، والمياه الكيماوية.
>وفى بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى المواجهات التى تجددت، عند المدخل الشمالى للمدينة، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة.

اليوم السابع -10 -2015

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن محيط مسجد بلال بن رباح، شمال بيت لحم، شهد مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنبال الصوت، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

اليوم السابع -10 -2015

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فى البلدة أحمد صلاح إن المواجهات اندلعت فى منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة ، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع، وقنابل الصوت تجاه منازل المواطنين بشكل مباشر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف الفلسطينيين.

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017