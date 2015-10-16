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إصابة 8 سعوديين بعد سقوط قذيفة يمنية بمنطقة جازان

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إصابة 8 سعوديين بعد سقوط قذيفة يمنية بمنطقة جازان إصابة 8 سعوديين بعد سقوط قذيفة يمنية بمنطقة جازان
أعلن مسؤول أمنى سعودى اليوم الجمعة إصابة ثمانية أشخاص بينهم امرأة بجازان جنوب غرب المملكة نتيجة لمقذوف أطلقته ميليشا الحوثى وقوات الرئيس المخلوع على صالح من داخل الأراضى اليمنية.

وقال المتحدث الرسمى للمديرية العامة للدفاع المدنى السعودى الرائد عبد الله القحطانى أن "مقذوفا عسكريا سقط على محافظه صامطة جنوب منطقه جازان، أطلقته ميليشيا الحوثى وقوات المخلوع على صالح من داخل الأراضى اليمنية، مما أسفر عن أصابه ثمانية أشخاص بينهم امرأة".

وأوضح القحطانى أنه تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشيرا إلى أنهم من المواطنين (السعوديين) والمقيمين (الأجانب) .

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