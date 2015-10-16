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حزب كردى سورى يرفض تقريرا لمنظمة العفو ويصفه بـ"التعسفى"

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حزب كردى سورى يرفض تقريرا لمنظمة العفو ويصفه بـ"التعسفى" حزب كردى سورى يرفض تقريرا لمنظمة العفو ويصفه بـ"التعسفى"
رفضت وحدات حماية الشعب، التابعة لحزب كردى سورى، تقريرا لمنظمة العفو الدولية اتهمها بارتكاب جرائم حرب ووصفته بـ"التعسفى وغير المحايد" فضلا عن كونه يتضمن "مغالطات".

ونشرت المنظمة فى 12 أكتوبر تقريرا بعنوان "النزوح القسرى وعمليات هدم المنازل فى شمال سوريا"، موضحة انه بعد زيارة 14 مدينة وقرية من مناطق الادارة الذاتية الكردية، "اكتشفت موجة تهجير قسرى وتدمير للمنازل تشكل جريمة حرب ارتكبتها الادارة الذاتية".

ووحدات حماية الشعب هى الجناح المسلح لابرز الاحزاب الكردية فى سوريا وهو الاتحاد الديموقراطى الكردى الذى تعتبره تركيا فرعا لحزب العمال الكردستانى .

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