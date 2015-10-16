301سيارة لنقل القضاة وأفراد تأمين اللجان بانتخابات مجلس النواب في الوادي الجديد‎

صرح معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد، بأن إدارة المواقف بالمحافظة نسقت مع إدارة مرور الوادي الجديد، بتوفير 301 سيارة ومركبة، لنقل القضاة وأفراد تأمين اللجان من الشرطة والجيش في انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد.

وقال المعتصم: “تم توفير 98 سيارة تاكسي أجرة (موديلات من 2013 الى 2015) لنقل القضاة من مطار الخارجة، عقب وصولهم إلى الوادي الجديد، ونقلهم إلى مكان الإقامة بأقرب الفنادق ثم نقلهم الى مقر اللجان قبل بدء عمليات التصويت بوقت كاف هذا بالإضافة إلى توفير 189 سيارة لنقل أفراد تأمين اللجان بالمراكز الخمسة ووتوفير أتوبيسان لنقل افراد القوات المسلحة لمركز باريس، بالإضافة لتوفير 4 أتوبيس لمركز الخارجة وتوفير أتوبيسين لمركز بلاط وتوفير 4 أتوبيس لمركز الداخلة”.

وأضاف أنه تم إعلام كل قاضٍ برقم السيارة المرافقة له ورقم تليفون واسم السائق لراحة القضاة المكلفين بالإشراف على انتخابات مجلس النواب بالوادي الجديد.