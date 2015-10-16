3 أطعمة تعطر جسمك

هل تعلمين بأنّ بعض مكونات الطبيعة تحتوي على الكثير من الأسرار الخاصة التي يمكنها أن تجعل جسمك منتعشاً وذكي الرائحة!! جربي إحدى هذه الطرق لتتأكدي بنفسك:

1. تتميز الحمضيات بقدرتها على التوغل داخل الجسم بشكل سحري. اجعلي عصير البرتقال أو الليمون مع النعناع الطازج من مشروباتك المفضلة للتمتع بمشروب منعش ذو أثر رائع على تعطير جسمك طبيعيًّا

2. اشربي الماء المضاف إليه ماء الورد لبشرة ناعمة تفوح بالانتعاش والرائحة الذكية.

3. استخدمي النعناع مع ماء الاستحمام واسترخي لبعض الوقت لتحصلي على بشرة رائعة الرائحة.