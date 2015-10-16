حافظي على تألقك بعد سن الأربعين

مع كل سنة تمضي، تظهر بعض علامات الشيخوخة على بشرتك. وبعد سن الأربعين، نقلق جميعاً لأنّ علامات الشيخوخة تزداد وتظهر بوضوح أكبر. لذا، عليك الحفاظ على بشرتك دائماً لتتمتعي ببشرة صحية ذات نضارة أكبر وتجاعيد أقل.

إليك هذه الخطوات البسيطة لتحافظي على بشرتك بعد سن الأربعين:

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1.العناية اليومية ببشرتك: وذلك بتنظيفها يوميّاً بالغسول المناسب، ثم ترطيبها بالمرطب الخاص بك؛ ولا تنسي وضع واقي الشمس قبل التعرض لأشعة الشمس.

2.الاختباء وراء المكياج: إذا كانت لديك تجاعيد وخطوط على بشرتك، فيمكنك تغطيتها بالبودرة والأساس الخاص بك، مع وضع أحمر الخدود الوردي ليعزز من مظهرك المشرق الطبيعي.

3.لا تهملي يديك: تتعرض اليدان لأشعة الشمس كالوجه تماماً. لذا، احرصي على العناية بهما أيضاً، وذلك بتطبيق الكريم الواقي من الشمس عليهما. أما فيما يتعلق بمشكلة التجاعيد، فعليك استخدام الكريمات الخاصة بوجهك على يديك أيضاً.

4.ممارسه الرياضة: تساعد ممارسة الرياضة على خفض ضغط الدم، كما تجعلك تبدين أصغر سنّاً. فاحرصي على ممارسة الرياضة باستمرار لنضارة بشرتك والحفاظ على صحتك.

5.تمتعي بالشياكة باستمرار: عند بلوغ سن معينة، تتجه معظم النساء إلى تغيير روتين ملابسهنّ ويبدأن في ارتداء ملابس خاصة بكبار السن وهذا خطأ، فإذا كنت تبحثين عن استمرار تألقك فارتدي كل ما تحبين وليس ما يجبرك عليه عمرك.

6.النوم الصحي: يساعد النوم على تقليل علامات الشيخوخة، ولذلك عليك الحصول على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن ست ساعات متواصلة ليلًا.

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