ترحيب بفوز مصر بمقعد مجلس الأمن في مؤتمر «بولندا – إفريقيا»

أعرب المشاركون في مؤتمر “بولندا – إفريقيا” عن سعادتهم بفوز مصر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن للعامين المقبلين، وذلك وسط مشاركة مصرية فعالة خلال افتتاح المؤتمر الذي عقد في مدينة وودج البولندية حيث أن مصر هي ضيف الشرف هذا العام .

وقال يوسف زادة السفير المصري بوارسو في كلمته، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على ترحيبه باختيار مصر كضيف شرف وأن المؤتمر يتيح فرصة للتعاون لرجال الأعمال من الجانبين مضيفا أنها المرة الثانية التى يحضر فيها مؤتمرا موسعا فى بولندا خلال عدة أشهر تكون مصر فيها ضيفا للشرف.

مدحت القيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية في كلمته وزعتها الجمعية اليوم إن الجمعية أبرمت عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع أكبر منظمات الأعمال فى بولندا، وأهمها بروتوكول مع اتحاد الغرف التجارية البولندية واتحاد أصحاب الأعمال والتي يتم بمقتضاها تبادل المعلومات الاقتصادية والقانونية التى تهم المصدرين والمستوردين والمستثمرين من البلدين, وكذلك تقديم الدعم الفنى وبعض الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى لرجال الأعمال من الجانبين, والاشتراك فى المعارض والمؤتمرات وتبادل البعثات التجارية.

و قدم طارق هاشم ممثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضا ترويجيا مشوقا تضمن بيانات واضحة وعرض بالفيديو عن فرص الاستثمار فى منطقة القناة وإمكانياتها الواسعة والمحققة للأرباح فى الاستثمار فى مختلف المجالات، مؤكدا أن الإستثمار فى مصر يعنى فتح الباب على سوق قوامها أكثر من مليار ونصف المليار مواطن هم سكان الدول الأفريقية التى ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارية.

و وجه محمد يوسف وسحر إبراهيم ممثلان هيئة الاستثمار الدعوة للشركات البولندية والإفريقية لحضور المؤتمر العالمى الذى سيقام بمصر العام المقبل تحت اسم مصر والعالم، وقالا إنه سيتم توجيه الدعوات للجانب البولندى عن طريق السفارة المصرية، وأعربا عن استعداد الهيئة للتعاون وتقديم المعاونة وتذليل العقبات أمام أى مستثمر بولندى.