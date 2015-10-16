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أمن المطار يُحبط تهريب ألماظ وماس بـ 7ملايين جنيه

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أمن المطار يُحبط تهريب ألماظ وماس بـ 7ملايين جنيه أمن المطار يُحبط تهريب ألماظ وماس بـ 7ملايين جنيه

المضبوطات

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، ثاني أكبر محاولة لتهريب الألماظ خلال العام الحالي، والتي قدرت بحوالي 7 ملايين جنيه.

وصرح مصدر جمركي بالمطار، أن مأمور الجُمرك حسن حمدي ريشة اشتبه في الراكب الذى حاول تضليل رجال الجمرك عبر تنقله من من دبي إلي البحرين فى رحلة ترانزيتومنها إلى القاهرة، حيث أمر مدير إدارة الجُمرك على عبد العزيز بتفيش الراكب بواسطة مأمور الجمرك مصطفى عبد الفضيل بحضور أحمد خليل مدير الحركة، وبتفتيش حقائب الراكب لم يتم العثور على أي مضبوطات، وقام مصطفى عبد الفضيل باتخاذ القرار بتفتيش الراكب ذاتيًا حيث تم العثور على المضبوطات حول قدم الراكب.

وقدرت المضبوطات بحوالي 7 ملايين جنيه، حيث تم ضبط 750 مشغولات مرصعة بالألماظ، 850 مشغولات عالية النقاء مرصعة بألماس والألماظ، و15 قيراط ألماظ، وحجركريم كبير الحجم، أمر عمر سعد مدير جمارك مطار القاهرة الدولي بحجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

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