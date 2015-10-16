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صورة اليوم | فلسطيني يلاحق جندي إسرائيلي ويطعنه.. ونشطاء: أجمل صورة في الانتفاضة

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صورة اليوم | فلسطيني يلاحق جندي إسرائيلي ويطعنه.. ونشطاء: أجمل صورة في الانتفاضة صورة اليوم | فلسطيني يلاحق جندي إسرائيلي ويطعنه.. ونشطاء: أجمل صورة في الانتفاضة

شاب فلسطيني يلاحق جندي إسرائيلي

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” صورة لشاب فلسطيني يلاحق أحد جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، قبل أن يطعنه أكثر من خمس طعنات، وذلك خلال مواجهات في منطقة رأس الجورة بمدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية، وذلك ضمن اشتباكات على خلفية انتفاضة الفلسطينين ضد انتهاكات قوات الاحتلال الفلسطيني فيما أطلقوا عليه “جمعة الغضب”.

الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة وانتشرت على نطاق واسع في فترة قليلة، التقطها المصور الفلسطيني بلال الطويل “أبو وسيم”.

وقد أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي أكثر من سبع رصاصات على الشاب الفلسطيني، مما أدى إلى استشهاده.

أشاد رواد مواقع التواصل  بالصورة، ووصفوها بأنها أجمل صورة في الانتفاضة حتى الآن.، وأنها أقوى صورة تلخص الحكاية.

 

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