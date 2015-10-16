النيابة تحقق فى واقعة انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة سكنية بالإسكندرية

صرحت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد النويشى، بدفن جثة المتوفى فى واقعة انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزله، وندب الأدلة الجنائية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغاً من الرائد أحمد مليس مأمور قسم شرطة أول المنتزه، بسقوط أجزاء من شقة بعقار كائن شارع 4 الجزيرة الخضراء،

> انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق التاسع بالعقار المشار إليه وسقوط حوائطها نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز.

أسفر الحادث عن إصابة "حسين م ع" 37 سنة نجار مسلح مقيم بذات العقار بكسور بمختلف أنحاء الجسم ونزيف داخلى بالبطن وتوفى، و"محمد ا ف" 39 سنة عامل بحروق بمختلف أنحاء الجسم "قاطن الشقه"، و"محمد م م ع" 43 سنة مكوجى مقيم بذات العقار بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم "تصادف تواجده أمام العقار".

وبسؤال "إبراهيم ا ف ع" 26 سنة ميكانيكى "شقيق قاطن الشقة" مقيم بذات العقار، أقر أنه أثناء دخول شقيقه للشقة سكنه وبصحبته الثانى "صديقه" وعند قيامه بإضاءة مصباح صالة الشقة حدثت موجة انفجارية نتيجة تسرب الغاز نتج عنها سقوط الأول بالطريق العام وتوفى وإصابة شقيقه والثالث.

تم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج "لا يمكن استجوابهما"، وتم إخطار الأدلة الجنائية وعمليات المحافظة وحى المنتزه، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول المنتزه.

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