ضبط 3 عمال سرقوا خزينة محل و6 من لصوص السيارات بالإسكندرية

ضبط رجال مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، 3 عمال سرقوا محتويات خزينة المحل، الذى يعملون فيها كما ضبطوا 6 من لصوص السيارات وأحالوهم جميعا إلى النيابة.

تلقى قسم شرطة المنشية بلاغاً من "نور الدين.ع" بسرقة 10 آلاف جنيه 32 جنيه ذهب عيار 21، وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته من داخل خزينة محل أدوات كهربائية ملكه.

بعد إخطار اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مدير أمن الإسكندرية، توصلت التحريات إلى أن كلا من "السيد.م. س"- 19 سنة - و" أحمد. م. ا" - 26 سنة -، و" لبنى. ا. ع" - 22 سنة - عمال بالمحل ومقيمون بدائرة قسم الدخيلة وراء السرقة.

بمداهمتهم ألقت قوة القبض عليهم وأرشدوا عن مكان إخفائهم 23 جنيه ذهب و15 ألف جنيه من المسروقات، وتحرر لهم المحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة، حيث قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ما زلنا فى الإسكندرية، حيث نجح رجال المباحث، فى ضبط 6 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات.

كانت معلومات وردت لضباط مجموعة مكافحة سرقات السيارات أكدتها التحريات تفيد بأن كلا من "عميره. س. ع"- 24 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم ثان الرمل وسابق اتهامه فى 12 قضية "سرقة – ضرب"-، و"علاء. ع.م"- 34 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم ثان الرمل"، و"عبد العال.ر.ع" - 33 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، و"عادل. ع. ف" - 52 سنة عاطل وله معلومات جنائية مسجلة ومقيم بدائرة قسم ثان الرمل -، و"محمد. ا.م. خ"- 33 سنة عاطل مقيم بدائرة قسم ثان الرمل -و"سامح.ص.ى"- 35 سنة عاطل له معلومات جنائية مسجلة ومقيم بدائرة قسم ثان الرمل -و"أحمد.م.ا"- 28 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة باب شرقى - كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات السيارات ومساومة مالكيها على دفع مبالغ نظير استعادتها.

بتقنين الإجراءات ضبط رجال المباحث جميع المتهمين اعترفوا بسرقة 8 سيارات فتحرر لهم المحضر اللازم وباشرت معهم النيابة التحقيق.