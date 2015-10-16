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تنفيذ 299 حكمًا قضائيًا وضبط 60 هاربًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ 299 حكمًا قضائيًا وضبط 60 هاربًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 299 حكمًا قضائيًا وضبط 60 هاربًا فى حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 299 حكمًا متنوعًا، منها 182 حكمًا جزئيًا و33 غرامات، 57 سيارة و2 حكم جنائى و6 أحكام مخالفات و19 حكم مستأنف.

كما تمكنت الحملة من ضبط 60 متهمًا محكومًا عليه، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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