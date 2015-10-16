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مباحث البحر الأحمر تتوصل لقاتل "الروسى" بمنطقة الأحياء فى الغردقة

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مباحث البحر الأحمر تتوصل لقاتل "الروسى" بمنطقة الأحياء فى الغردقة مباحث البحر الأحمر تتوصل لقاتل "الروسى" بمنطقة الأحياء فى الغردقة
تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، بالاشتراك مع جهاز الأمن العام من الكشف عن هوية قاتل السائح الروسى بعدة طعنات بالغردقة داخل شقته.

تبين من تحريات الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، أن مرتكب واقعة قتل السائح الروسى بمنطقة الأحياء بالغردقة هو شاب يعمل فى بازار سياحى اختلف مع المجنى عليه على مبلغ مالى وحاول المجني عليه التعدى عليه بسكينة، إلا أن الشاب قاومه وتمكن من قتله بطعنتين داخل شقة السائح بمنطقة الأحياء.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، قد عثرت على جثة سائح روسى مصاب بعدة طعنات نافذة فى الصدر، وعار تماما داخل شقته بمنطقة الأحياء بالغردقة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد على عامر رئيس المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة روسى الجنسية يدعى ميكائيل يبلغ من العمر 60 عامًا مصاب بعدة طعنات داخل مسكنه بأحد المنتجعات السكنية بمنطقة الأحياء شمال الغردقة.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم ثان الغردقة ومعاونة الرائد هشام الأمير والمعاينة الأولية لمكان الواقعة عثر على الجثة عارية تمامًا، واستبعدت التحريات أن يكون القتل بدافع السرقة، حيث عثر على محتويات الشقة كاملة ولم يكتشف سرقة أى من محتوياتها.

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مصر 365