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إخلاء سبيل مرشح للبرلمان دهس طفلا تحت عجلات سيارته بالسنطة

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إخلاء سبيل مرشح للبرلمان دهس طفلا تحت عجلات سيارته بالسنطة إخلاء سبيل مرشح للبرلمان دهس طفلا تحت عجلات سيارته بالسنطة
قررت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل جمال عطا الله المرشح لمجلس النواب بدائرة السنطة بضمان محل إقامته بعد قيامه بدهس طفل يبلغ من العمر 3سنوات تحت عجلات سيارته مساء أمس الخميس.

كان المرشح قد دهس الطفل بسيارته مساء أمس الخميس، وقام بنقله بسيارته للمستشفى إلا أن الطفل لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته، وتم اقتياد المرشح لمركز شرطة السنطة وتحرير محضر بالواقعة .

تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وبعرض المرشح على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية بضمان محل إقامته والتصريح بدفن الجثة.

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مصر 365