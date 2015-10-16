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القبض على شاب بحوزته سلاح لتهديد سائقى "التوك توك" وسرقتهم بالفيوم

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القبض على شاب بحوزته سلاح لتهديد سائقى "التوك توك" وسرقتهم بالفيوم القبض على شاب بحوزته سلاح لتهديد سائقى "التوك توك" وسرقتهم بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط شاب بحوزته سلاح نارى يستخدمه لتهديد سائقى "التوك توك" وسرقة التكاتك الخاصة بهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أحد الأشخاص باستدراجه بحجة توصيله وأثناء سيره قام بتهديده بسلاح ناري وسرقة التوك توك، وتم ضبط المتهم، وتبين انه يدعي "نبيل ف ع" وضبط بحوزته سلاح نارى، واعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4285 لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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