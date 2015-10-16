بعد الفشل 9 سنوات.. أم تكتشف حملها فى نفس يوم لجوئها لطفل الأنابيب

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على إحدى حالات الولادة الغريبة والمثيرة للدهشة، وهى تتعلق بسيدة بريطانية تدعى "أمبر وُرث"، عجزت عن الحمل لمدة 9 سنوات كاملة وذلك بسبب إصابتها بمرض تكيس المبايض، وهو من الأمراض الشائعة بين النساء، ومن المعروف أنه يسبب اضطرابات فى الحمل.

وبعد أن أخبر الأطباء المرأة البريطانية بأن احتمالات حملها ضعيفة للغاية باستخدام الوسائل الطبيعية قررت بعد استشارة زوجها أن تلجأ إلى عملية طفل الأنابيب، حيث يحصل الأطباء على بويضة من المرأة ويقومون بتخصيبها داخل المعمل خلال ظروف معينة باستخدام الحيوان المنوى الخاص بالرجل.

المثير فى الأمر أن السيدة اكتشفت أنها حامل فى نفس اليوم تقريبًا الذى بدأت فيها إجراءات عملية الأنابيب، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لها ولزوجها، حتى خرج طفلها إلى النور.

وأوضح الأطباء أن السبب الرئيسى فى حملها بعد مرور سنوات طويلة من المعاناة والفشل فى الإنجاب هو تمكنها من التخلص من 19 كجم من وزنها الزائد، وساهم ذلك فى تعزيز فرص تخصيب بويضتها بشكل طبيعى دون الحاجة لأى وسائل صناعية.

وسُيكمل "لوكا"، الابن المعجزة، عامه الأول فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك حسبما نشر اليوم، الجمعة، على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



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