غدًا.. انتهاء تصويت الجمهور بمهرجان الفضائيات العربية لنجوم الفن والإعلام

قال أحمد عيلوة، رئيس مهرجان القنوات الفضائية العربية، في دورته السادسة، والتي ستُقام في الـ 24 من أكتوبر الحالي، لتكريم نجوم الفن والإعلام بمصر، والوطن العربي لعام 2015.

ويبدأ غدًا “السبت”، سيتم غلق باب تصويت الجمهور على الموقع الرسمي للمهرجان، لاختيار أفضل الأعمال الدرامية والإعلامية، وأفضل نجوم في مجال الفن والإعلام لعام 2015، والذي تم اختيارهم من خلال تصويت الجمهور المُباشر.

وأكد “عليوة”، على أنه سيتم استمرار التصويت للجمهور فقط، على القنوات الفضائية على المستوى المحلي والعربي، والإذاعات خلال الفترة القادمة، لاختيار أفضل قناة من وجهة نظر الجمهور، مُشيرًا إلى أنه سيتم إعلان نتائج التصويت خلال الفترة القادمة.