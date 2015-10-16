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القبض على «رزة» أخطر مُروجي المخدرات في شبين الكوم

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القبض على «رزة» أخطر مُروجي المخدرات في شبين الكوم القبض على «رزة» أخطر مُروجي المخدرات في شبين الكوم

المتهم شعبان مصطفى مصيلحي وشهرته “حمادة رزة”

ألقت مباحث قسم شبين الكوم، برئاسة الرائد محمد أبو العزم القبض على المدعو “حمادة رزه”، أخطر مُروجي المواد المُخدرة بالحي القبلي – شبين الكوم،  وبحوزته 45 قطعة حشيش، ومبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وتلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم، يفيد بضبط المدعو “شعبان مصطفى مصيلحي”، وشهرته “حمادة رزة”، 36عامًا ، والمقيم بـشارع سيدي خميس، وكان بحوزته 45 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر، ومبلغ مالي 1785 جنيه، وهاتفين محمول وسلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة 16012 جنح قسم شبين الكوم .

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