القبض على «رزة» أخطر مُروجي المخدرات في شبين الكوم

ألقت مباحث قسم شبين الكوم، برئاسة الرائد محمد أبو العزم القبض على المدعو “حمادة رزه”، أخطر مُروجي المواد المُخدرة بالحي القبلي – شبين الكوم، وبحوزته 45 قطعة حشيش، ومبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وتلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم، يفيد بضبط المدعو “شعبان مصطفى مصيلحي”، وشهرته “حمادة رزة”، 36عامًا ، والمقيم بـشارع سيدي خميس، وكان بحوزته 45 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر، ومبلغ مالي 1785 جنيه، وهاتفين محمول وسلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة 16012 جنح قسم شبين الكوم .