بالصور.. خيول جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهة المصلين الفلسطينيين

أدى المئات من المصلين الفلسطينيين، صلاة الجمعة فى شوارع "وادى الجوز" شرقى القدس المحتلة وسط حصار أمنى شديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وانتشرت خيول قوات الاحتلال لتواجه المصلين الفلسطينيين.

قوات الأمن الإسرائيلية تحاصر المصلين

>يأتى ذلك فى أعقاب القيود التى فرضها الاحتلال الإسرائيلى بمنع الفلسطينيين من هم أدنى من 40 عاما من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه وفى سياق الخطط الأمنية الجديدة التى تتبناها الحكومة الإسرائيلية انتشرت فى الآونة الأخيرة قوات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

شرطة الاحتلال تمتطى الخيول فى وجه المصلين



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إجراءات أمنية مشددة



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منع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه



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المصلون الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة من الشوارع



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المصلون الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة من الشوارع



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تأتى هذه الإجراءات الأمنية فى أعقاب الاضطرابات الأخيرة



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شرطات الاحتلال المسلحة تحيط بالمصلين من كل جانب



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حصار أمنى شديد للمصلين الفلسطينيين فى القدس المحتلة



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الدعاء



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مئات المصلين يؤدون صلاة الجمعة فى الشوارع



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الصلاة فى الشوارع بعد منعهم من دخول الأقصى