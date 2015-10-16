أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. خيول جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهة المصلين الفلسطينيين

Google+ Print
بالصور.. خيول جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهة المصلين الفلسطينيين بالصور.. خيول جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهة المصلين الفلسطينيين
أدى المئات من المصلين الفلسطينيين، صلاة الجمعة فى شوارع "وادى الجوز" شرقى القدس المحتلة وسط حصار أمنى شديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وانتشرت خيول قوات الاحتلال لتواجه المصلين الفلسطينيين.
>قوات الأمن الإسرائيلية تحاصر المصلين -اليوم السابع -10 -2015
>

قوات الأمن الإسرائيلية تحاصر المصلين


>يأتى ذلك فى أعقاب القيود التى فرضها الاحتلال الإسرائيلى بمنع الفلسطينيين من هم أدنى من 40 عاما من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه وفى سياق الخطط الأمنية الجديدة التى تتبناها الإسرائيلية انتشرت فى الآونة الأخيرة قوات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
>شرطة الاحتلال تمتطى الخيول فى وجه المصلين -اليوم السابع -10 -2015
>

شرطة الاحتلال تمتطى الخيول فى وجه المصلين

إجراءات أمنية مشددة -اليوم السابع -10 -2015
>

إجراءات أمنية مشددة

منع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه -اليوم السابع -10 -2015
>

منع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه

المصلون الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة من الشوارع -اليوم السابع -10 -2015
>

المصلون الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة من الشوارع

المصلون الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة من الشوارع -اليوم السابع -10 -2015
>

المصلون الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة من الشوارع

تأتى هذه الإجراءات الأمنية فى أعقاب الاضطرابات الأخيرة -اليوم السابع -10 -2015
>

تأتى هذه الإجراءات الأمنية فى أعقاب الاضطرابات الأخيرة

شرطات الاحتلال المسلحة تحيط بالمصلين من كل جانب -اليوم السابع -10 -2015
>

شرطات الاحتلال المسلحة تحيط بالمصلين من كل جانب

حصار أمنى شديد للمصلين الفلسطينيين فى القدس المحتلة -اليوم السابع -10 -2015
>

حصار أمنى شديد للمصلين الفلسطينيين فى القدس المحتلة

الدعاء -اليوم السابع -10 -2015
>

الدعاء

مئات المصلين يؤدون صلاة الجمعة فى الشوارع -اليوم السابع -10 -2015
>

مئات المصلين يؤدون صلاة الجمعة فى الشوارع

الصلاة فى الشوارع بعد منعهم من دخول الأقصى -اليوم السابع -10 -2015
>

الصلاة فى الشوارع بعد منعهم من دخول الأقصى


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم