إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب شاب فلسطينى بعيار نارى بالبطن وعدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة فى مواجهات اندلعت بالقرب من حاجز عسكرى الجلمة شمال شرق جنين.

وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى محمود السعدى إن شابا فلسطينيا أصيب بعيار نارى بالبطن لم تعرف هويته بعد، بالإضافة إلى عدد آخر من الشبان أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلى المتمركزين على الحاجز الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية باتجاه الموطنين الذين خرجوا بمسيره سلمية بعد تشييع جثمان الشهيد الأسير فادى الدربي.

وأضاف أن طواقم إسعاف الهلال عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقل المصاب بالعيار النارى إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن.

وفى قلقيلية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، فى مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فى عدة مناطق فى المحافظة قلقيلية.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدخل الجنوبى لمدينة قلقيلية، وفى منطقة حى "النقار"، بجانب منتجع الجليل، وفى بلدة عزون فى المحافظة، أصيب خلالها عدد من الشبان بالاختناق.

وأضاف أن جنود الاحتلال الإسرائيلى احتجزوا ثلاثة أطفال فلسطينيين فى بلدة عزون، بدعوى رشقهم الجنود بالحجارة وانهالوا عليهم بالضرب.

وفى الخليل، أصيب فلسطينى بالرصاص الحي، وعشرات الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى بلدة بيت أمر شمال البلدة، اليوم الجمعة.

وقال الناطق الإعلامى باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان فى بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أصابت فتى فلسطينى بالرصاص، من نوع "التوتو" المحظور استخدامه دوليا، فى قدمه، كما أصيب عشرات بالاختناق نتيجة إغراق مدخل البلدة بالغاز المسيل للدموع، والمياه الكيماوية.

>وفى بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى المواجهات التى تجددت، عند المدخل الشمالى للمدينة، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن محيط مسجد بلال بن رباح، شمال بيت لحم، شهد مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنبال الصوت، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فى البلدة أحمد صلاح إن المواجهات اندلعت فى منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة ، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع، وقنابل الصوت تجاه منازل المواطنين بشكل مباشر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف الفلسطينيين.