أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

Google+ Print
إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية
أصيب شاب فلسطينى بعيار نارى بالبطن وعدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة فى مواجهات اندلعت بالقرب من حاجز عسكرى الجلمة شمال شرق جنين.

وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى محمود السعدى إن شابا فلسطينيا أصيب بعيار نارى بالبطن لم تعرف هويته بعد، بالإضافة إلى عدد آخر من الشبان أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلى المتمركزين على الحاجز الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية باتجاه الموطنين الذين خرجوا بمسيره سلمية بعد تشييع جثمان الشهيد الأسير فادى الدربي.

وأضاف أن طواقم إسعاف الهلال عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقل المصاب بالعيار النارى إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى الآن.

وفى قلقيلية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، فى مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فى عدة مناطق فى المحافظة قلقيلية.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدخل الجنوبى لمدينة قلقيلية، وفى منطقة حى "النقار"، بجانب منتجع الجليل، وفى بلدة عزون فى المحافظة، أصيب خلالها عدد من الشبان بالاختناق.

وأضاف أن جنود الاحتلال الإسرائيلى احتجزوا ثلاثة أطفال فلسطينيين فى بلدة عزون، بدعوى رشقهم الجنود بالحجارة وانهالوا عليهم بالضرب.

وفى الخليل، أصيب فلسطينى بالرصاص الحي، وعشرات الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى بلدة بيت أمر شمال البلدة، اليوم الجمعة.

وقال الناطق الإعلامى باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان فى بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أصابت فتى فلسطينى بالرصاص، من نوع "التوتو" المحظور استخدامه دوليا، فى قدمه، كما أصيب عشرات بالاختناق نتيجة إغراق مدخل البلدة بالغاز المسيل للدموع، والمياه الكيماوية.
>وفى بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى المواجهات التى تجددت، عند المدخل الشمالى للمدينة، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن محيط مسجد بلال بن رباح، شمال بيت لحم، شهد مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنبال الصوت، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فى البلدة أحمد صلاح إن المواجهات اندلعت فى منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة ، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع، وقنابل الصوت تجاه منازل المواطنين بشكل مباشر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف الفلسطينيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365